Beşiktaş'ta sıra Sergen Yalçın'da

Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı alan Rosier ve Ghezzal'ı da bitirmek üzere olan siyah-beyazlılar, teknik direktörüyle de yeni sözleşme imzalayacak. Siyah beyazlı camiada herkes Sergen Yalçın'ın imza törenini bekliyor.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'ta sıra Sergen Yalçın'da
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25 Temmuz 2021 13:10
Beşiktaş, oyuncu transferlerinin ardından Sergen Yalçın'a da imza attıracak. Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı renklerine bağlayan, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için de önemli yol alan siyah-beyazlılar, hocasıyla da nikâh tazeleyecek. Geçen ay Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği Yalçın ile bir sezonluğuna anlaşmaya varmıştı. Siyah beyazlıların, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

YÜZDE 65.08'LİK ORAN

Deneyimli hoca, Ocak 2020'de başına geçtiği Beşiktaş'ta geçen sezon sonunda lig ve kupayı kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde çıktığı 63 karşılaşmada 41 kez kazanarak yüzde 65.08 galibiyet oranına ulaştı. Kartal ayrıca bu 63 maçta 10 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.


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