Beşiktaş'ta sıkı pazarlık!

Beşiktaş'ta transfer yapılması planlanan pozisyonlardan biri de defansif orta saha. Şenol Güneş, bu bölgeye Hadziahmetovic ile rekabete girecek, daha dinamik bir takviye istiyor. Yönetimin listesinde birçok isim var.
En fazla 2.5 milyon
Ancak ön plana çıkan oyuncu Glen Kamara oldu. Kamara, Glasgow Rangers'tan bu sezon ayrılmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak renklerine katmak istese de Rangers, bonservisiyle göndermenin peşinde. Piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon Euro olan Fin futbolcu için Kara Kartal'ın en fazla 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı öne sürüldü.
Başka talibi yok
İskoç basınına göre bu transfer konusunda Siyah-beyazlılar'ın elini güçlendiren etkenler var. Bunlardan ilki, Kamara'nın bu yaz mutlaka ayrılmak istemesi. Diğeri ise Beşiktaş dışında 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan, ilgi gösteren bir takımın olmaması. Bu nedenle Rangers'ın, pazarlıkların sonunda Siyah-beyazlılar'ın koşullarına 'evet' demesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Arsenal'de yetişti
Sierra Leone asıllı olan Kamara, Arsenal altyapısında yetişti. 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere alt liglerinde çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2017'de İskoçya'nın Dundee takımına imza attı. Kamara, 2 sezon burada oynadıktan sonra 2019'da Rangers'a transfer oldu.
En fazla 2.5 milyon
Ancak ön plana çıkan oyuncu Glen Kamara oldu. Kamara, Glasgow Rangers'tan bu sezon ayrılmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak renklerine katmak istese de Rangers, bonservisiyle göndermenin peşinde. Piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon Euro olan Fin futbolcu için Kara Kartal'ın en fazla 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı öne sürüldü.
Başka talibi yok
İskoç basınına göre bu transfer konusunda Siyah-beyazlılar'ın elini güçlendiren etkenler var. Bunlardan ilki, Kamara'nın bu yaz mutlaka ayrılmak istemesi. Diğeri ise Beşiktaş dışında 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan, ilgi gösteren bir takımın olmaması. Bu nedenle Rangers'ın, pazarlıkların sonunda Siyah-beyazlılar'ın koşullarına 'evet' demesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Arsenal'de yetişti
Sierra Leone asıllı olan Kamara, Arsenal altyapısında yetişti. 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere alt liglerinde çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2017'de İskoçya'nın Dundee takımına imza attı. Kamara, 2 sezon burada oynadıktan sonra 2019'da Rangers'a transfer oldu.