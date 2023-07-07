Beşiktaş'ta sıkı pazarlık!

Beşiktaş aradığı defansif orta sahayı buldu. Hadziahmeovic'le rekabete girecek birini kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş düğmeye bastı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, ayrılık hazırlıkları yapan başarılı futbolcu, kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta sıkı pazarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2023 09:41
Son güncelleme 07 Temmuz 2023 09:42
Beşiktaş'ta transfer yapılması planlanan pozisyonlardan biri de defansif orta saha. Şenol Güneş, bu bölgeye Hadziahmetovic ile rekabete girecek, daha dinamik bir takviye istiyor. Yönetimin listesinde birçok isim var.

En fazla 2.5 milyon

Ancak ön plana çıkan oyuncu Glen Kamara oldu. Kamara, Glasgow Rangers'tan bu sezon ayrılmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş, 27 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak renklerine katmak istese de Rangers, bonservisiyle göndermenin peşinde. Piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon Euro olan Fin futbolcu için Kara Kartal'ın en fazla 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı öne sürüldü.

Başka talibi yok

İskoç basınına göre bu transfer konusunda Siyah-beyazlılar'ın elini güçlendiren etkenler var. Bunlardan ilki, Kamara'nın bu yaz mutlaka ayrılmak istemesi. Diğeri ise Beşiktaş dışında 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunan, ilgi gösteren bir takımın olmaması. Bu nedenle Rangers'ın, pazarlıkların sonunda Siyah-beyazlılar'ın koşullarına 'evet' demesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Arsenal'de yetişti

Sierra Leone asıllı olan Kamara, Arsenal altyapısında yetişti. 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere alt liglerinde çeşitli takımlara kiralandıktan sonra 2017'de İskoçya'nın Dundee takımına imza attı. Kamara, 2 sezon burada oynadıktan sonra 2019'da Rangers'a transfer oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery