Beşiktaş'ta siftah gecesi

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ve Romain Saiss, siyah beyazlı ekipteki ilk gollerini Galatasaray'a karşı kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta siftah gecesi
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01 Mayıs 2023 01:11
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü 3-1 kazanılan Galatasaray derbisinde kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

HADZIAHMETOVIC DE "SİFTAH" DEDİ

Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı.

58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.

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