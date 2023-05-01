Beşiktaş'ta siftah gecesi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü 3-1 kazanılan Galatasaray derbisinde kaydetti.



Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.



HADZIAHMETOVIC DE "SİFTAH" DEDİ



Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı.



58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.



Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.





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