Beşiktaş'ta 'sicil' gerilimi: 'Disiplin Kurulu'na veririz!'

Beşiktaş yönetimi, Sicil Kurulu'nun istifasını istemiş, kurulun başkanı Şahap Önkol bunu sert bir dille reddetmişti.
Posta'dan Faik Gürses'in haberine göre; Bunun üzerine yönetimin yedek üyesi Kadir Kılıç'ın, Sicil Kurulu Başkanı Şahap Önkol'a, "Eğer istifa etmezseniz sizi Disiplin Kurulu'na veririz." tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
HASAN ARAT İSTİFA İSTEDİ, KOLTUKLARI İPTAL ETTİ
Hasan Arat yönetimi, kulübe üyelik için başvuran kişilerin yeterli kontrol edilmediğini düşünüp Seçme ve Sicil Kurulu'nun istifasını istemişti. Ayrıca, kurul üyelerinin kombine kartları ve stattaki koltukları iptal edilmişti.
ENGİN BALTACI: "LOCALARDA MİSAFİR EDERİZ"
Ahmet Nur Çebi yönetiminde ikinci başkanlık yapan Engin Baltacı, "Sicil Kurulu başkanımızı ve üyelerini statta misafir edeceğimiz birçok locamız var. Umarım bu günlerde geçer ve Beşiktaş'ta hukuk mutlaka geri gelir." dedi.
Posta'dan Faik Gürses'in haberine göre; Bunun üzerine yönetimin yedek üyesi Kadir Kılıç'ın, Sicil Kurulu Başkanı Şahap Önkol'a, "Eğer istifa etmezseniz sizi Disiplin Kurulu'na veririz." tehdidinde bulunduğu öğrenildi.
HASAN ARAT İSTİFA İSTEDİ, KOLTUKLARI İPTAL ETTİ
Hasan Arat yönetimi, kulübe üyelik için başvuran kişilerin yeterli kontrol edilmediğini düşünüp Seçme ve Sicil Kurulu'nun istifasını istemişti. Ayrıca, kurul üyelerinin kombine kartları ve stattaki koltukları iptal edilmişti.
ENGİN BALTACI: "LOCALARDA MİSAFİR EDERİZ"
Ahmet Nur Çebi yönetiminde ikinci başkanlık yapan Engin Baltacı, "Sicil Kurulu başkanımızı ve üyelerini statta misafir edeceğimiz birçok locamız var. Umarım bu günlerde geçer ve Beşiktaş'ta hukuk mutlaka geri gelir." dedi.