Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük operasyon!





Kiralık oyuncular; Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi lig bitiminde sona eriyor. Beşiktaş Sezon sonuna yaklaşılırken Beşiktaş 'ta mevcut oyuncuların durumları da belli oluyor.Kiralık oyuncular; Dele Alli, Nathan Redmond, Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ile Kevin Nkoudou, Welinton ve Atiba'nın sözleşmesi lig bitiminde sona eriyor. Beşiktaş

, bu isimlerden Redmond ve Tayfur Bingöl dışında herhangi bir isimle devam etmeyi düşünmüyor. Bu iki oyuncu için de şartların uygun olması halinde kontrat yapılacak. Sözleşmesi bitenlerden 5 isme kesin veda edilmesi bekleniyor.

Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Salih Uçan, Umut Meraş, Mert Günok ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmeleri ise 2024 yılında sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vereceği rapora göre yönetim, Umut Meraş'ı takımda tutabilir. Ersin Destanoğlu'nun geleceği ise Utku Yuvakuran tarafında alınacak kararı etkileyecek. 2024'te sözleşmesi bitecek isimlerden mevcut durumda 2 isimle ayrılık olması yüksek ihtimal... Mevcut durumda bu oyuncuların da Umut ile Utku olması bekleniyor.