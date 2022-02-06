Beşiktaş'ta sezon planlaması: Ersin giderse takviye yok

Yaz aylarında Nice ve Torino'nun ilgilendiği Ersin Destanoğlu'na bu sezon da çok sayıda talip olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki eldivenin transferine onay vermek için 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şartını öne sürüyor.



Ersin'in Avrupa'ya gitmesi halinde ise kalede yoluna Mert Günok ve U19'dan A Takım'a alınan Emre Bilgin ile devam edecek. 3. kaleci yine altyapıdan olacak.

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