Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın eli güçlendi

Hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınavlara çıkan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözü kulağı kulüp doktorlarında.



Takım içinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle, Devler Ligi'ndeki Ajax maçında öz kaynak düzenindeki gençleri bile oynatmak zorunda kalan tecrübeli teknik adam, sakat oyunculardan gelecek haberlere göre Demir Grup Sivasspor maçının on birini müsabaka günü netleştirecek.



Sakatlıkları devam eden Cyle Larin, Welinton ve Rachid Ghezzal'ın Sivasspor maçında oynamalarının zor olduğu bildirilirken, Alex Teixeira ve Domagoj Vida'nın dünkü antrenmanda yer almaları ise teknik heyeti umutlandırdı. Bu iki oyuncunun yanı sıra Necip Uysal'ın da iyileşmiş olmasını da sevinçle karşılayan teknik heyetin, üç ismi de maç kadrosuna alması bekleniyor.



Atiba, Pjanic, Montero, Mehmet Topal ve N'Koudou'nun ise milli aradan sonra takıma katılacak olmaları nedeniyle bu oyuncuları gündemine almayan Sergen Yalçın, Necip, Teixeira ve Vida'yı maçın kadrosuna alıp, oyunun gidişatına göre oynatıp oynatmayacağını belirleyeceği öğrenildi.



Sakatlıklar nedeniyle ligde umulmadık puanlar kaybederek önemli bir avantajı elinden kaçıran Beşiktaş'ın, milli arayı bir rehabilitasyon dönemi olarak değerlendireceği vurgulandı.



