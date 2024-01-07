Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe takımda kalıyor

Beşiktaş'ta son iki maçta takımın başında sahaya çıkan U19 takımının hocası Serdar Topraktepe'nin, yeni gelecek yabancı hocanın ekibinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hasan Arat yönetiminin, Mircea Lucescu ya da başka bir hoca da olsa, Topraktepe'nin yardımcı antrenör olarak takımda kalmasını istediğini yeni hocaya ileteceği ifade edildi.
Serdar Topraktepe'nin hem takımın dinamiklerine alışması, oyuncu grubunu tanıması ve alt yapıdan çıkacak oyuncuları tanıyor olması bu kararın alınmasında etkili oldu.
Hasan Arat yönetiminin, Mircea Lucescu ya da başka bir hoca da olsa, Topraktepe'nin yardımcı antrenör olarak takımda kalmasını istediğini yeni hocaya ileteceği ifade edildi.
Serdar Topraktepe'nin hem takımın dinamiklerine alışması, oyuncu grubunu tanıması ve alt yapıdan çıkacak oyuncuları tanıyor olması bu kararın alınmasında etkili oldu.
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