Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe takımda kalıyor

Beşiktaş'ın U-19 takımının hocası olan ancak as takımın başında son 2 karşılaşmaya çıkan Serdar Topraktepe'nin yeni gelecek hocanın teknik ekibinde yer alması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe takımda kalıyor
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07 Ocak 2024 11:32
Beşiktaş'ta son iki maçta takımın başında sahaya çıkan U19 takımının hocası Serdar Topraktepe'nin, yeni gelecek yabancı hocanın ekibinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hasan Arat yönetiminin, Mircea Lucescu ya da başka bir hoca da olsa, Topraktepe'nin yardımcı antrenör olarak takımda kalmasını istediğini yeni hocaya ileteceği ifade edildi.

Serdar Topraktepe'nin hem takımın dinamiklerine alışması, oyuncu grubunu tanıması ve alt yapıdan çıkacak oyuncuları tanıyor olması bu kararın alınmasında etkili oldu.

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