Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve henüz affedilmeyen Serdar Saatçı için flaş bir gelişme yaşandı.TRT Spor'un haberine göre; genç savunmacıya Portekiz ekibi Braga'nın transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.Braga, genç stoper için Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro'luk bonservis ve 1 milyon Euro'da ekstra bonus önerdi. Teklifin içinde ayrıca oyuncunun sonraki satışından payda bulunuyor.Edinilen bilgilere göre, genç savunmacının Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar siyah beyazlılar ile sözleşmesi bulunuyor.