Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'ya forma

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Serdar Saatçı'ya daha fazla forma şansı vermeyi düşünüyor.



Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki stopere gelecek maçlarda ilk 11'de yer verilmesi hesaplanıyor. Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 resmi maçta forma giyen genç savunmacı Sergen Yalçın tarafından tam not almıştı. Son maçlarda savunmada başta Welinton başta olmak üzere yapılan bireysel hatalar sıkıntı yaratmıştı. Serdar Saatçı'nın Vida ile beraber yeniden tandem yer alması bekleniyor.







