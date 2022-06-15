Beşiktaş'ta Serdar Saatçı bilmecesi

Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibiakademisinden yetişen genç stopersözleşmesi de 2023'te bitecek. Siyah-Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerdeŞans bulduğu tüm maçlarda olumlu puan toplayan Serdar Saatçı yeni sözleşmeye imza atmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.