Beşiktaş'ta Serdal Adalı imzası

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kısa sürede kulüpteki çok başlılığı bitirirken tüm kontrolü eline aldı. 29 Aralık'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda rekor oyla göreve seçilen Başkan Adalı ilk iş olarak kaos ortamına sona erdi.
Serdal Adalı'dan önce siyah-beyazlı kulüpte; Feyyaz Uçar, Kaan Şakul, Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın yer aldığı kaotik bir düzen vardı ve sürekli sorunlar yaşanıyordu. Eski başkan Hasan Arat'ın istifa sürecinde de büyük bir kaos patlak vermişti.
Serdal Adalı kongreden önce camiaya söz verdiği gibi çok kısa sürede birlik ve beraberliği sağlarken, yönetimsel sorunların da üstesinden geldi. Adalı'nın futbolun yanı sıra tüm amatör branşlarla da yakından ilgilendiği ve takımların hedeflerine ulaşması için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Serdal Adalı'dan önce siyah-beyazlı kulüpte; Feyyaz Uçar, Kaan Şakul, Brad Friedel ve Samet Aybaba'nın yer aldığı kaotik bir düzen vardı ve sürekli sorunlar yaşanıyordu. Eski başkan Hasan Arat'ın istifa sürecinde de büyük bir kaos patlak vermişti.
Serdal Adalı kongreden önce camiaya söz verdiği gibi çok kısa sürede birlik ve beraberliği sağlarken, yönetimsel sorunların da üstesinden geldi. Adalı'nın futbolun yanı sıra tüm amatör branşlarla da yakından ilgilendiği ve takımların hedeflerine ulaşması için yoğun çaba harcadığı belirtildi.