Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Trabzon kadrosunu belirledi

Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11'i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir Hadziahmetovic'in cezalı duruma düşmesi ve Cenk Tosun'un da sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca, hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.



Stoper ikilisi: Saiss-Colley



Savunma hattında Saiss - Colley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur'u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-Gedson - Maxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond'u Cenk'in yerine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan Siyah-Beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafta Ghezzal, ileride de Aboubakar'ı değerlendirecek.



Rekabette artık Rosier de var



Kartal'ın Atletico Madrid'le oynadığı özel mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Valentin Rosier olmuştu. Onur Bulut transferinden sonra gözden düşen Rosier enerjisiyle dikkat çekti. Milli arada boyun bölgesindeki kist cerrahi operasyonla alınan Fransız sağ bek maça ilk 11'de başladı ve çok formda bir görüntü verdi. Rosier çalımları ve yerinde müdahaleleriyle tribünlerin alkışını topladı. Tecrübeli isim, kalan haftalarda sağ bekte Onur Bulut'la forma rekabeti içinde olacak.



Kevin Nkoudou'ya şans doğdu



Teknik direktör Şenol Güneş'in önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği Kevin Nkoudou, Atletico Madrid'le oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna girip 88'deattığı şık gol ve hırsıyla dikkat çekmişti Kamerunlu oyuncunun 10 dakikalık performansı göz doldurdu. Şenol Güneş'in, Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle Kevin Nkoudou'yu Trabzonspor maçının kafilesine dahil etme ihtimalinin olduğu kaydedildi.





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