Süper Lig'de hafta içi mesaisini hükmen Gaziantep FK galibiyeti ile geçen Beşiktaş pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünkü idmanda, "Rakibimiz tecrübeli ve koşan ekip. Riskli oynamaktan kaçının. Saha içindeki sistemimizden vazgeçmeyin. Gol yeriz önemli değil ama karşılığında mutlaka atmak zorundayız" dediği öğrenildi.
Antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dünkü idmanda, "Rakibimiz tecrübeli ve koşan ekip. Riskli oynamaktan kaçının. Saha içindeki sistemimizden vazgeçmeyin. Gol yeriz önemli değil ama karşılığında mutlaka atmak zorundayız" dediği öğrenildi.