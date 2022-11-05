Şenol Güneş ile yeniden buluşan Beşiktaş, bugün G.Saray deplasmanından iyi bir sonuç çıkararak geçen haftanın sürpriz olmadığını göstermek istiyor.Güneş, Ümraniye galibiyetinin ardından yapılan çalışmalarda öğrencilerinden tempolu futbol ve baskılı oyun istedi. Geçen haftanın 11'ine küçük bir dokunuş yapması beklenen Güneş'in, Dele Alli tercihinin yerine bu kez N'Koudou'yu tercih etmesi bekleniyor. Alli'nin henüz istediği düzeyde olmadığını belirten Şenol Hoca, forvette ise Weghorst'un durumuna bakacak. Ümraniye karşısında Cenk ile çok iyi ikili olan Hollandalı golcünün sağlık problemi nedeniyle B planını da Muleka olarak hazırladı.Önceki gün kontrolden geçirilen ve kolunda kırık tespit edilmeyen Weghorst'un buna rağmen ağrılarının arttığı, dün bir kez daha hastaneye gittiği ifade edildi. Weghorst buna rağmen dünkü antrenmana çıktı ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu nedenle Güneş'in golcüsünü sahaya süreceği ifade edildi. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya alındı.Nef Stadı'nda 12 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu 2 galibiyeti de Şenol Güneş döneminde elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-kırmızılı deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönen Kartal, o sezonlarda şampiyonluğa ulaşmıştı. Güneş ayrıca, Okan Buruk'a karşı bugüne kadar hiç kaybetmedi. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk'un hocası olduğu Gaziantepspor'u ligde 2 maçta da mağlup etti. Daha sonra Beşiktaş'ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor'u çalıştıran Buruk'a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.Derbide 7 futbolcu sarı kart sınırında sahaya çıkacak. Ev sahibi Galatasaray'da Muslera, Kerem ve Boey, bugün kart görürse, yine kritik bir maç olan Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.Beşiktaş'ta ise Rasier, Saiss, Salih ve Gedson'ın üçer sarı kartı bulunuyor. Siyah-beyazlı futbolcular da Cim-Bom karşısında sarı kart görürse, Antalya maçında forma giyemeyecek.