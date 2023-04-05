Beşiktaş'ta Şenol Güneş pişmanlığı

Beşiktaş, inişli çıkışlı sezonda Şenol Güneş yönetiminde geleceğe umutla bakmaya başladı. Sadece Fenerbahçe derbi sinin kazanılması değil, takımdaki genel havanın da olumlu yöne dönmesi, futbolcuların form tutması, yöneticilerin keyfini yerine getirdi.
"ÇOK FARKLI OLURDU"
Yönetim içinde yapılan değerlendirmelerde sezona tecrübeli çalıştırıcının idaresinde başlanmamasının pişmanlığı konuşuldu, "Şenol Hoca ile lige başlasaydık şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk" yorumları yapıldı.
Valerien Ismael'den sonra göreve gelen teknik adam için "İyi ki Güneş'i takımın başına getirmişiz" ifadeleri kullanıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımın olumlu ivmesinden dolayı mutlu olduğu belirtildi.
"ÇOK FARKLI OLURDU"
Yönetim içinde yapılan değerlendirmelerde sezona tecrübeli çalıştırıcının idaresinde başlanmamasının pişmanlığı konuşuldu, "Şenol Hoca ile lige başlasaydık şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk" yorumları yapıldı.
Valerien Ismael'den sonra göreve gelen teknik adam için "İyi ki Güneş'i takımın başına getirmişiz" ifadeleri kullanıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımın olumlu ivmesinden dolayı mutlu olduğu belirtildi.