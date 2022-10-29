Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, bu sezon geride kalan performansıyla vasatı aşamadı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusunun depresyona girdiği ve bu sebeple de performansının düştüğü yorumları sıkça yapıldı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza ile birebir görüşme yapmayı planlıyor. Güneş'in terapi turu kaptan ile başlayacak.



GÜNEŞ, JOSEF İLE GÖRÜŞECEK



Güneş, öncelikle Josef de Souza ile yapacağı toplantıda teşhisi koyacak. Sonra da deneyimli teknik adam Josef de Souza'dan daha fazla nasıl verim alacağını belirleyecek. Bu konuda Güneş, Josef'ten de tam konsantrasyon isteyecek.



SAKATLIK VE YAŞADIĞI OLAY



Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat olan Josef de Souza, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Ancak; o maçta da Josef de Souza tribünden atlayan ve fiziksel saldırıda bulunan taraftar ile yaşadıkları, sonrasında aldığı ceza sebebiyle stresli günler yaşadı.



KALSIN İSTENİYOR



Gelecek sezon Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Josef de Souza'nın geleceği şu an için belirsiz. Şenol Güneş, futbolcu deyim yerindeyse ayağa kaldırmaya çalışacak. Yönetim bu konuda Güneş'ten gelecek geri bildirime göre yol haritasını belirleyecek. Beşiktaş yönetimi, Josef'in faydalı olmasını ve yola devam edilmesini istiyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Josef de Souza bu sezon 6 maçta 468 dakika oynadı ve 5 maçta ilk 11'de başladı. Josef skora katkı yapamazken, saha içinde de özellikle son haftalarda pasif bir görüntü çizdi. Güneş gelmeden önceki antrenmanda takım arkadaşlarıyla toplantı yapan kaptan, "Hepimiz toparlanacağız ve aynı şeyleri yaşamayacağız. Kenetlenelim" ifadesini kullanmıştı.





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