Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi de belli oldu.Şenol Güneş, "." açıklamasını yaptı.Valerien Ismael sonrası göreve getirilen Şenol Güneş, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş ile çalışacak. Bilindiği üzere Bektaş son olarak Samsunspor'da görev yapmıştı.Güneş'in yine daha önceki ekibinde yer alan isimlerden Eren Şafak da Beşiktaş'a döndü. Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapan Şafak, siyah-beyazlılarda Güneş ile buluşacak.Uzun yıllar Güneş ile birlikte çalışan Şeref Çiçek de yine Beşiktaş teknik ekibinde yer alacak. Hatırlanacağı üzere yakın dönemde İbrahim Toraman, Tamer Tuna gibi isimler de gündeme gelmişti.