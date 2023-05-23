Süper Lig'in en iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş göreve geldikten sonra bambaşka bir kimliğe büründü.
Kartal, Valerien Ismael'in yerine 12. haftada teknik direktörlük koltuğuna oturan Güneş'le 23 lig maçında 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde 55 puan toplarken 2,39 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, Şenol Güneş'le hem yarıştı hem de şimdiden gelecek sezonun omurgasını oluşturdu. Devre arası Vincent Aboubakar, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan siyah-beyazlı takım bu oyunculardan yüksek verim aldı. Son 10 maçta 12 gol atan Aboubakar'ın yanı sıra Colley ve Hadziahmetovic son dönemdeki başarıda büyük pay sahibi oldu.
TAKVİYELER GELECEK
Kartal'da gelecek sezonun kadrosu önemli ölçüde oluştu. Buna göre Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sağ stoper, 8 numara, iki kanat oyuncusu ve Muleka'nın durumuna göre santrfor takviyesi yapılacak. Sözleşmeleri biten Atiba, Nkoudou ve Welinton ile yollar ayrılacak. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Tayfur için Alanyaspor'la masaya oturulacak. Maxim için de Gaziantep'le pazarlık yapılacak. Beşiktaş sözleşmesi bitecek Redmond'u mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz yıldızın durumu sezon sonu netlik kazanacak.
6 MAÇI GERİDEN GELEREK KAZANDI
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçlarda geriye düşse de pes etmedi. Siyah-beyazlı takım tam 6 maçı geriden gelerek kazandı. Tek farklı geriye düştüğü maçlarda Konyaspor (1-2), Fenerbahçe (2-4), Giresunspor (3-1), Galatasaray (3-1), Antalyaspor (1-3) ve Adana Demirspor'u (1-4) mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlı takım bu karşılaşmalardan 18 puan çıkardı.
Beşiktaş, Şenol Güneş'le geriye düştüğü 2 maçta Galatasaray (2-1) ve Sivassspor'a (1-0) yenilirken, Gaziantep FK (1-1) ile berabere kaldı. Antalyaspor ve Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Kartal, 1-1'lik skorla biten Karagümrük maçında ise üstünlüğünü koruyamamıştı.
Kartal, Valerien Ismael'in yerine 12. haftada teknik direktörlük koltuğuna oturan Güneş'le 23 lig maçında 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde 55 puan toplarken 2,39 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, Şenol Güneş'le hem yarıştı hem de şimdiden gelecek sezonun omurgasını oluşturdu. Devre arası Vincent Aboubakar, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'i kadrosuna katan siyah-beyazlı takım bu oyunculardan yüksek verim aldı. Son 10 maçta 12 gol atan Aboubakar'ın yanı sıra Colley ve Hadziahmetovic son dönemdeki başarıda büyük pay sahibi oldu.
TAKVİYELER GELECEK
Kartal'da gelecek sezonun kadrosu önemli ölçüde oluştu. Buna göre Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sağ stoper, 8 numara, iki kanat oyuncusu ve Muleka'nın durumuna göre santrfor takviyesi yapılacak. Sözleşmeleri biten Atiba, Nkoudou ve Welinton ile yollar ayrılacak. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Tayfur için Alanyaspor'la masaya oturulacak. Maxim için de Gaziantep'le pazarlık yapılacak. Beşiktaş sözleşmesi bitecek Redmond'u mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. İngiliz yıldızın durumu sezon sonu netlik kazanacak.
6 MAÇI GERİDEN GELEREK KAZANDI
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçlarda geriye düşse de pes etmedi. Siyah-beyazlı takım tam 6 maçı geriden gelerek kazandı. Tek farklı geriye düştüğü maçlarda Konyaspor (1-2), Fenerbahçe (2-4), Giresunspor (3-1), Galatasaray (3-1), Antalyaspor (1-3) ve Adana Demirspor'u (1-4) mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlı takım bu karşılaşmalardan 18 puan çıkardı.
Beşiktaş, Şenol Güneş'le geriye düştüğü 2 maçta Galatasaray (2-1) ve Sivassspor'a (1-0) yenilirken, Gaziantep FK (1-1) ile berabere kaldı. Antalyaspor ve Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Kartal, 1-1'lik skorla biten Karagümrük maçında ise üstünlüğünü koruyamamıştı.