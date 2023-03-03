Beşiktaş'ın en önemli hücum kozlarından olan Georges Kevin N'Koudou bir anda defterden silindi.



Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Kamerunlu futbolcuyu takımda istememesinin perde arkasında birçok somut sebep bulunuyor.



Güneş, Gaziantep FK deplasmanında Kitsiou'ya kafa atması, disiplinsiz davranışları ve inişli-çıkışlı performans sergilemesi nedeniyle Nkoudou'nun biletini kesti. Deneyimli futbolcunun yaptığı basit top kayıpları ve savunmaya gerektiği kadar yardım etmemesi de gözden çıkarılmasında önemli rol oynadı.



"GİTMESİNDE YARAR VAR"



Kartal, Georges Kevin N'Koudou'yu 2019'da Tottenham'dan 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Üç ay sonra sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ayrılık için çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Georges Kevin N'Koudou, takımdan ayrılmazsa kalan maçlarda şans bulamayacak. Teknik patron Şenol Güneş gözden çıkardığı Kamerunlu oyuncuya forma vermeyecek.

Güneş önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Gitmek için görüşmeler yapılıyordu ama sonuç alınmadı. Bu şekilde kalıp da oynamayacak futbolcunun gitmesinde yarar var" ifadelerini kullanmıştı.



6 GOLE KATKI SAĞLADI



Georges Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş'ta 21 maçta forma şansı buldu. Kamerunlu oyuncu bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist üretti. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro.



KARİYERİ



Paris Saint Germain altyapısında futbola başlayan Georges Kevin N'Koudou daha sonra ACBB, Nantes, Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giydi. Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda Georges Kevin N'Koudou için 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.











