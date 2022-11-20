Beşiktaş'ta Şenol Güneş ara vermedi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, tüm oyuncular Dünya Kupası arasını yurt dışı tatillerinde değerlendirirken İstanbul'dan ayrılmadı ve ekibiyle çalışmalarına devam etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş ara vermedi
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20 Kasım 2022 13:07
Beşiktaş'ta  teknik direktör Şenol Güneş, tüm oyuncular Dünya Kupası arasını yurt dışı tatillerinde değerlendirirken, Şenol Güneş İstanbul'dan ayrılmadı.

Güneş, Süper Lig 'e Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti. Neredeyse tüm oyuncular, bu süreyi yurt dışı tatillerinde değerlendirirken Güneş, İstanbul'dan ayrılmadı.

Tecrübeli hoca, ekibiyle çalışmalarına devam ediyor. 

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