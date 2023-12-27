Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy pişman etmedi!

Beşiktaş'ta altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, 3 yıl önce yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy pişman etmedi!
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27 Aralık 2023 09:43
Son güncelleme 27 Aralık 2023 09:46
Beşiktaş Altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi'nin 3 yıl önce yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Mehmet Ekşi'nin 3 yıl önce yaptığı Fanatik'e yaptığı açıklamalarda ''Semih Kılıçsoy diye gencimiz var. Çok iyi yerlere gelebilir. Dağınıklıkları var. Eğitiyoruz. Önü açık. Almaya açık. Böyle bir oyuncuyu dışardan almaya kalksak 10-15 milyon Euro isterler. Her sene bir kaç oyuncuyu A takıma itersek büyük iş yapmış oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Genç oyuncu, hocasını haksız çıkarmadı ve Süper Lig'de oynanan maçta Hatayspor karşısında golünü attı. Her geçen gün performansının üzerine koyan 18 yaşındaki futbolcu, taraftarı büyülemeye devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Semih Kılıçsoy, 2 gol kaydetti. 

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