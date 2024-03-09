Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy güvencesi!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, Gaziantep mücadelesine hırslı hazırlanıyor... Gollerine kaldığı yerden devam etmek isteyen 18 yaşındaki santrfor, pazartesi günü takımına zaferi getirmek istiyor. Teknik ekip de özel olarak hazırladıkları Semih'e güveniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy güvencesi!
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09 Mart 2024 12:31
Süper Lig'de geçen haftayı Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Fernando Santos, pazartesi günü deplasmanda Gaziantep'le oynayacakları karşılaşmada yeni bir çıkış yapmayı hedefliyor.

Ligdeki üçüncülük hedefleri konusunda kalan karşılaşmalarında minimum puan kaybı yaşayıp planlarını gerçekleştirmek için Gaziantep müsabakasını önemli bir adım olarak gören Portekizli teknik adam, bu konuda Semih Kılıçsoy'a güveniyor.

Bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkat çeken başarılı oyuncunun, derbiyi boş geçmesi sonrasında idmanlardaki hırslı görüntüsünden memnun olan Santos, başarılı futbolcunun etkisiyle kritik deplasmandan 3 puanı alıp çıkışa geçmeyi istiyor. 

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