Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a dev talip!

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişimleri sonrası verilen fırsatı çok iyi bir şekilde kullanan Semih Kılıçsoy, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Siyah-beyazlıların sözleşmesini uzattığı 18 yaşındaki santrfora dev bir takım daha talip oldu.
SEMİH'E ATLETİCO KANCASI
Özellikle bu sezon gösterdiği performans ile tüm spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız için son olarak Kadrosunda 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmayan Atletico Madrid de devreye girdi.
GÖZLEMCİLER İSTANBUL'A GELDİ
İspanyol El Gol'ün haberine göre Sportif Direktör Andrea Berta, Atletico Madrid'in bir sonraki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözlemlemek üzere Beşiktaş maçlarına gözlemcilerini gönderdi.
El Gol yayınladığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Semih birkaç ay önce 18 yaşına giren, ancak halihazırda siyah- beyazlı takımın ana kadrosunda oynayan bir futbolcu. Hücuma ve skora katkısıyla, tüm takımın en iyi ikinci golcüsü oldu. Kılıçsoy, 25 maçta toplam 1.349 dakika süre alırken, 10 gol ve 1 asist kaydetti. Atletico'da uzun süredir 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmuyor. Türk oyuncu bunu bozabilir. Genç forvetin İspanyol futbolunun efsanevi takımlarından birine imza atabilir."
SEZON PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş'ta 25 maçta forma şansı buldu. Yıldız isim bu maçlarda 10 gol attı ve 1 asist üretti.
SEMİH'E ATLETİCO KANCASI
Özellikle bu sezon gösterdiği performans ile tüm spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız için son olarak Kadrosunda 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmayan Atletico Madrid de devreye girdi.
GÖZLEMCİLER İSTANBUL'A GELDİ
İspanyol El Gol'ün haberine göre Sportif Direktör Andrea Berta, Atletico Madrid'in bir sonraki golcüsü Semih Kılıçsoy'u gözlemlemek üzere Beşiktaş maçlarına gözlemcilerini gönderdi.
El Gol yayınladığı haberde şu ifadeler kullanıldı: "Semih birkaç ay önce 18 yaşına giren, ancak halihazırda siyah- beyazlı takımın ana kadrosunda oynayan bir futbolcu. Hücuma ve skora katkısıyla, tüm takımın en iyi ikinci golcüsü oldu. Kılıçsoy, 25 maçta toplam 1.349 dakika süre alırken, 10 gol ve 1 asist kaydetti. Atletico'da uzun süredir 20 yaş altı forvet oyuncusu bulunmuyor. Türk oyuncu bunu bozabilir. Genç forvetin İspanyol futbolunun efsanevi takımlarından birine imza atabilir."
SEZON PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş'ta 25 maçta forma şansı buldu. Yıldız isim bu maçlarda 10 gol attı ve 1 asist üretti.