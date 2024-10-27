Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a derbi öncesi zam!

Semih Kılıçsoy için harekete geçti.



Beşiktaş, Beşiktaş , 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray derbisi öncesiiçin harekete geçti.Beşiktaş,

takımdaki maaş adaletini

sağlamak için ocak ayında

imzalanan yeni sözleşme

üzerinde tekrar görüştüğü

19 yaşındaki genç yıldız Semih Kılıçsoy'un,

yıllık 12 milyon TL olan ücretini 10

milyon TL iyileştirerek 22 milyon TL'ye

çıkardı.



Semih'in 2028'e kadar olan kontrat süresi aynı kalacak ve yine serbest kalma maddesi olmayacak.



ERNEST MUCI'NİN BİR ADIM ÖNÜNE GEÇTİ



Derbi için oyuncunun motivasyonunu artıran yönetim, sadece sahaya odaklanıp takıma şampiyonluk yolunda katkı vermesini bekliyor. Milli ara dönüşü hırslı bir şekilde takıma katılan ve yeniden 11'e tutunmak için çaba harcayan başarılı forvet, yarın Galatasaray karşılaşmasına as takımda çıkmaya yakın. Lyon maçında sol kanatta görev alan Ernest Muçi'nin performansı hayal kırıklığı yaratırken, sonradan oyuna giren Semih, daha pozitif göründü. Deplasmanda oynanacak zorlu derbide de forma rekabetinde bir adım öne çıkmış durumda.





