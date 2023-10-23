29 Ekim

Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti!

Beşiktaş başkanlık seçiminin 10 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Aralık'ta yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti!
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23 Ekim 2023 18:30
Son güncelleme 23 Ekim 2023 18:37
Beşiktaş Yönetimi'nde kritik toplantı sona erdi ve başkanlık seçimi tarihi açıklandı.

Siyah-beyazlılarda başkanlık seçimi 10 Aralık'ta yapılacak. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Aralık'ta olacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMA YAPACAK

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, seçimde adaylık durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

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