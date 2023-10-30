Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Beşiktaş, 10-17 Aralık tarihinde yapılacak seçimin 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerine alındığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
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30 Ekim 2023 19:05
Son güncelleme 30 Ekim 2023 19:27
Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla seçim tarihinin öne alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, seçimin 26 Kasım'da yapılacağı belirtildi. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Beşiktaş daha önce seçim tarihlerini 10-17 Aralık olarak duyurmuştu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması

"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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