Beşiktaş, olağan seçimli genel kurul toplantısının 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da yapılacağını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU