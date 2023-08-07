Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz aday: Tanganga

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattı için gündeme gelen son isim Japhet Tanganga oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz aday: Tanganga
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07 Ağustos 2023 10:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma için gündeme çarpıcı bir isim geldi.

TANGANGA İDDİASI

İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre Tottenham, Japhet Tanganga'yı satış listesine koydu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Ancak Tottenham'ın, İngiliz futbolcuyu satmak için tek şartı var. Tanganga, ya bonservis ile gönderilecek ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 maça çıkan Tanganga, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.



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