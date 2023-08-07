Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz aday: Tanganga

Transfer çalışmalarını sürdürensavunma için gündeme çarpıcı bir isim geldi.İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre Tottenham,ı satış listesine koydu. 24 yaşındaki futbolcu için devreye giren takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Ancak Tottenham'ın, İngiliz futbolcuyu satmak için tek şartı var. Tanganga, ya bonservis ile gönderilecek ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 7 maça çıkan Tanganga, bu maçlarda 1 asist kaydetmişti.