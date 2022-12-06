Beşiktaş'ta savunmaya 2 yerli aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattı için 2 yerli aday belirledi.



Kayserispor'la ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle dikkat çeken tecrübeli sağ bek Onur Bulut, yerli adaylar arasında liste başında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, Kayseri'yle yeni kontrat yapmayacak. Kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcuyu kısa sürede ikna etmeyi planlayan idareciler, Kayserispor'u da düşük bir bonservis bedeline ikna hem edip hem kulübünün para kazanmasını hem de oyuncunun ocakta Beşiktaş'a gelmesini sağlamayı amaçlıyor.



Kaan Ayhan için limitler zorlanacak



İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya transferinin ardından başta Beşiktaş olmak üzere birçok Türk kulübünün radarına giren Kaan Ayhan, Serie A ekibinden kopamamıştı. Tecrübeli stoper için birkaç kez girişimde bulunan, ancak olumlu dönüş alamayan yönetim, bu kez kararlı.



İdareciler, Kaan için ekonomik limitleri zorlayıp satın alma opsiyonlu ile kiralama formülüyle bu kez Sassuolo'yu ikna etmeyi amaçlıyor.









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