Beşiktaş'ta savunmanın yeni komutanı Omar Colley

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Gambiyalı stoper Omar Colley, taraftarlardan büyük beğeni kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta savunmanın yeni komutanı Omar Colley
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11 Nisan 2023 13:04
Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Giresunspor maçında en fazla hava topu kazanan ve uzaklaştırma yapan oyuncu Omar Colley oldu. Devre arasında kadroya katılan 30 yaşındaki Gambiyalı stoper 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, 9 hava topu mücadelesinin de 6'sında topa hakim oldu.

Colley ayrıca yüzde 94 isabetli pas oranıyla maçı tamamladı. Oynadığı tüm maçlarda performansıyla tüm siyah beyazlıların beğenisi kazanan Colley için taraftarlar da sosyal medyada methiyeler dizdi. "Kemik gibi adam", "Sezon başında gelse yarı yarıya daha az gol yerdik", "Saiss'le düzenli oynasa daha iyi olur" yorumları yaptılar.
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