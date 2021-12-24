Beşiktaş'ta savunma yine değişti

Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başında çıktığı 3. maçta da defans tandemini farklı isimlerden kurdu. Siyah-Beyazlılar'da dün gece Vida - Montero ikilisi savunmanın göbeğinde görev aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunma yine değişti
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24 Aralık 2021 11:52
Francisco Montero
Francisco Montero
Beşiktaş
Siyah-Beyazlı ekipte savunma ortasında görev yapan tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Önder Karaveli görev aldığı 3 maçta 3 farklı savunma kurgusuyla takımını sahaya sürdü. Kayseri karşılaşmasında Vida ile genç Serdar Saatçı oynamıştı.

Fenerbahçe derbisine Vida-Necip ikilisiyle başlayan Karaveli, Necip Uysal'ın sakatlanmasının ardından oyuna Serdar'ı almıştı. Dün akşam ise Göztepe karşısında savunmanın göbeğinde Vida'nın yanında Montero'ya şans tanıdı. Montero 39'da Kerim'i düşürerek penaltıya sebep oldu.

İlk isabette golü buldular

Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş ilk isabetli şutunu 32.dakikada attı. Larin'in vuruşunda da Kartal 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın attığı gol Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon ceza sahası dışından attığı 7.gol oldu. Kartal son 7 maçının 6'sında geriye düşerken, bunların 3'ünde puan aldı. 


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