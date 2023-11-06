Beşiktaş savunması, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçında yine alarm verdi...
Siyah-Beyazlılar'da ikinci yarıda Eric Bailly, kenara alındı. Deneyimli savunmacının yerine ise Bakhtiyor Zaynutdinov girdi.
Kazak futbolcu, savunma tandeminde Necip Uysal ile birlikte görev aldı. Fakat ikinci yarıda gelen üst üste gollerde iki futbolcunun birbirleri ile olan uyumsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde alarm veren Beşiktaş savunması, yine sınıfta kaldı.
Siyah-Beyazlılar'da ikinci yarıda Eric Bailly, kenara alındı. Deneyimli savunmacının yerine ise Bakhtiyor Zaynutdinov girdi.
Kazak futbolcu, savunma tandeminde Necip Uysal ile birlikte görev aldı. Fakat ikinci yarıda gelen üst üste gollerde iki futbolcunun birbirleri ile olan uyumsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde alarm veren Beşiktaş savunması, yine sınıfta kaldı.