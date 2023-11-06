Beşiktaş'ta savunma yine alarm verdi!

Son dönemde alarm veren Beşiktaş savunması, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçında da sınıfta kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta savunma yine alarm verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2023 10:09
Beşiktaş savunması, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçında yine alarm verdi...

Siyah-Beyazlılar'da ikinci yarıda Eric Bailly, kenara alındı. Deneyimli savunmacının yerine ise Bakhtiyor Zaynutdinov girdi.

Kazak futbolcu, savunma tandeminde Necip Uysal ile birlikte görev aldı. Fakat ikinci yarıda gelen üst üste gollerde iki futbolcunun birbirleri ile olan uyumsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde alarm veren Beşiktaş savunması, yine sınıfta kaldı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery