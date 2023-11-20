Beşiktaş'ta savunma S.O.S veriyor

Dostluk maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta defans, sıkıntılı bir görüntü çizdi...
Beşiktaş, yedek ve as karması bir takımla sahaya çıkarken gençler de forma şansı buldu. Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim; Emrecan Bulut oldu. Yazın transfer edilen ancak 1 dakika dahi resmi maçta forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcu, asıl mevki kanat olmasına rağmen santrforda etkili performans ortaya koydu ve Rebic'in golüne asist yaptı. Ayrıca Donkor'un kendi kalesine attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu.
Siyah beyazlıların savunması ise çok iç açıcı değildi. Jean Onana yine etkisizdi. Kassongo, merkezin zafiyetinden faydalanıp takımının tek golünü attı. Ataklarını merkezde şekillendiren Sakaryaspor, beklerde yer alan Onur Bulut ve Umut Meraş'ı da zorlayarak çok sayıda pozisyona girdi.
YAKUP'UN GÖZYAŞLARI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Yakup Arda Kılıç, 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası dizinde ağrı hisseden kanat oyuncusu, maça devam etmek istese de 3 dakika sonra kenara geldi.Yakup Arda, oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
GÖKHAN İNLER İLK KEZ
Beşiktaş'ın transfer döneminin sonunda kadrosuna dahil ettiği ve gelecek yıl sportif direktörlük projesiyle yola çıktığı Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta takımının formasını giydi. 39 yaşındaki oyuncu, 33. dakikada Yakup Arda'nın yerine oyuna dahil oldu.
ADALI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Serdal Adalı, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Akşam da Sakarya Beşiktaşlılar Derneği ile buluşan Adalı, "Camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta. Başkan olursam, 4 Aralık'ta uygulamaya koyacağımız planımız hazır" dedi.
ARAT: "ÇOK CİDDİ SERZENİŞ VAR"
İzmir'e ziyarette bulunan diğer başkan adayı Hasan Arat ise camianın çok ciddi serzenişleri olduğunu belirtti. Arat, "Dolaştığım tüm şehirlerde iki önemli konu ortaya çıkıyor. Biri MHK ne olacak? TFF'de lobimiz var mı? Bunlar her zaman konuşuluyor. Bu lobi sürekli değişiyor. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyecek" dedi.
Beşiktaş, yedek ve as karması bir takımla sahaya çıkarken gençler de forma şansı buldu. Bu oyuncular arasında en dikkat çeken isim; Emrecan Bulut oldu. Yazın transfer edilen ancak 1 dakika dahi resmi maçta forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcu, asıl mevki kanat olmasına rağmen santrforda etkili performans ortaya koydu ve Rebic'in golüne asist yaptı. Ayrıca Donkor'un kendi kalesine attığı ikinci golün hazırlayıcısı oldu.
Siyah beyazlıların savunması ise çok iç açıcı değildi. Jean Onana yine etkisizdi. Kassongo, merkezin zafiyetinden faydalanıp takımının tek golünü attı. Ataklarını merkezde şekillendiren Sakaryaspor, beklerde yer alan Onur Bulut ve Umut Meraş'ı da zorlayarak çok sayıda pozisyona girdi.
YAKUP'UN GÖZYAŞLARI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Yakup Arda Kılıç, 11'de sahaya çıktı. 30. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası dizinde ağrı hisseden kanat oyuncusu, maça devam etmek istese de 3 dakika sonra kenara geldi.Yakup Arda, oyundan çıkarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
GÖKHAN İNLER İLK KEZ
Beşiktaş'ın transfer döneminin sonunda kadrosuna dahil ettiği ve gelecek yıl sportif direktörlük projesiyle yola çıktığı Gökhan İnler, bu sezon ilk kez bir maçta takımının formasını giydi. 39 yaşındaki oyuncu, 33. dakikada Yakup Arda'nın yerine oyuna dahil oldu.
ADALI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Serdal Adalı, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Akşam da Sakarya Beşiktaşlılar Derneği ile buluşan Adalı, "Camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta. Başkan olursam, 4 Aralık'ta uygulamaya koyacağımız planımız hazır" dedi.
ARAT: "ÇOK CİDDİ SERZENİŞ VAR"
İzmir'e ziyarette bulunan diğer başkan adayı Hasan Arat ise camianın çok ciddi serzenişleri olduğunu belirtti. Arat, "Dolaştığım tüm şehirlerde iki önemli konu ortaya çıkıyor. Biri MHK ne olacak? TFF'de lobimiz var mı? Bunlar her zaman konuşuluyor. Bu lobi sürekli değişiyor. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyecek" dedi.