29 Ekim

Beşiktaş'ta savunma çöktü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ:Galatasaray derbisinde alarm veren savunma sonrasında bu bölgede Bodo/Glimt maçı için 3 değişiklik yapıldı fakat fayda etmedi. Beşiktaş'ın defans hattı, Norveç deplasmanında yaptığı basit hatalarla sınıfta kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta savunma çöktü!
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27 Ekim 2023 12:44
Beşiktaş savunması, son dönemde yaptığı hatalar ile taraftarın saçını başını yoldurmaya devam ediyor...

Derbideki savunma dörtlüsü, yaptığı basit hatalar ile mücadelenin kaybedilmesine yol açtı. Bodo/Glimt mücadelesi için ise önlem alınmıştı. Derbiye göre sadece Omar Colley forma giyerken, sol bekte Zaynutdinov yerine Masuaku, savunmanın merkezinde Amartey'in yerine Necip sağ bekte ise Rosier'in yerine Onur Bulut forma giydi. Ancak yapılan bu değişiklikler Beşiktaş'a fayda etmedi.

ÇILDIRTAN HATALAR

Kara Kartal, sadece hücumda etkisiz kalmadı. Savunmada yaptığı hatalar ile tel tel döküldü. Yenilen gollerin dışında 1. bölgede gerçekleşen kritik hatalar, Siyah-Beyazlı taraftarları çıldırttı. Ayrıca Norveç ekibi, Avrupa'da çıktığı son 6 maçta 2 beraberlik ve 6 yenilgi elde etmiş yani 8 maçtır kazanamamıştı. Bodo/ Glimt, Kara Kartal karşısında 8 maç sonra kazandı. 

 

 

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