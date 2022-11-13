Beşiktaş'ta sarı alarm; 3 isim sınırda

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Nathan Redmond, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Romain Saiss ve Valentin Rosier de sınırdaki diğer isimler.

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