Beşiktaş'ta sarı alarm; 3 isim sınırda

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sarı alarm; 3 isim sınırda
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13 Kasım 2022 13:52
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Nathan Redmond, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Romain Saiss ve Valentin Rosier de sınırdaki diğer isimler.
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