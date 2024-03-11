Beşiktaş'ta Santos'la dikkat çeken tablo!

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
Pendikspor 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
Sivasspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Konyaspor
İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
KUPADAKİ SONUÇLAR
Beşiktaş, Santos ile Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
Pendikspor 4-0 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
Sivasspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Konyaspor
İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
KUPADAKİ SONUÇLAR
Beşiktaş, Santos ile Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
✅3-0, Fatih Karagümrük
❌4-0, Pendikspor
⭕0-0, Adana Demirspor
❌1-0, Sivasspor
✅2-0, Trabzonspor
⭕0-0, Kayserispor
✅2-0, Konyaspor
✅0-2, İstanbulspor
❌0-1, Galatasaray
❌2-0, Gaziantep FK
🔔Fernando Santos yönetiminde 10 lig maçına çıkan Beşiktaş, 6 mücadelede gol… pic.twitter.com/6uvwsDz6KA
— Sporx (@sporx) March 11, 2024
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