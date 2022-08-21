Beşiktaş sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah-Beyazlılar ilk etapta 1.4 milyon euro teklif ederken, daha sonra rakamı 1.7 milyon euroya kadar çıkardı.Macar kulübü ise 2.5 milyon eurodan açtığı kapıyı, 2 milyon euro seviyelerine indirdi. Ancak bu noktada devreye Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov girdi.Tecrübeli Rus çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede Mmaee'ye takımın ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Beşiktaş'la yapılan görüşmeleri yavaşlatırken oyuncuya da kendisini takımda tutmak istediklerini iletti.