Beşiktaş'ta şampiyonluk primi belli oldu

Kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş'ta yönetimin futbolculara vereceği prim belli oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta şampiyonluk primi belli oldu
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08 Mayıs 2023 10:17
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle havaya giren ve matematiksel olarak da şampiyonluk şansını artıran Beşiktaş'ta yönetim futbolculara dev bir prim vaat etti.

Kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (19.5 milyon TL) prim verecek.

"OYUNCULARIMIZA İNANIYORUZ"

Süper Lig'de kalan karşılaşmalarda hiçbir takımın garantisi olmadığına dikkat çeken Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ "Biz sezon bitimine kadar umudumuzu sürdüreceğiz. Oyuncularımıza inanıyoruz" dedi. 

 
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