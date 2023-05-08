Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle havaya giren ve matematiksel olarak da şampiyonluk şansını artıran Beşiktaş'ta yönetim futbolculara dev bir prim vaat etti.Kalan üç maçını da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah beyazlı takımda yönetim, şampiyon olunması durumunda futbolculara 100'er bin dolar (19.5 milyon TL) prim verecek.Süper Lig'de kalan karşılaşmalarda hiçbir takımın garantisi olmadığına dikkat çeken Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağdedi.