Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi kaybı 260 Milyon TL

Beşiktaş büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi'ni puan ve prim yüzü göremeden kapattı. Dev arenada sıfır çeken temsilcimiz çok ciddi bir gelirden de oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi kaybı 260 Milyon TL
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08 Aralık 2021 08:39
UEFA sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere tam 2.8 milyon euro (yaklaşık 43 milyon lira) prim verileceğini duyurmuştu.

UEFA'nın beraberlik için belirlediği prim ise 930 bin euro (14 milyon lira) olarak ilan edilmişti. Ancak Beşiktaş gruptaki 6 maçtan da yenilgiyle ayrılarak toplam 16.8 milyon euroyu (260 milyon lira) kasasına koyma şansını kullanamadı.

Söz konusu primlerin tamamını gruptaki rakiplerine kaptıran siyah-beyazlı takımın eli boş kaldı.




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