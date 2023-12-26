Beşiktaş'ta Samet Aybaba konuşacak!

Beşiktaş, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın 28 Aralık Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, 28 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir.
Aybaba, Futbol A Takımımızın genel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, 28 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecektir.
Aybaba, Futbol A Takımımızın genel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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