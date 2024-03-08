Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan stoper harekatı!

Önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Siyah-beyazlıların futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, o maça giderek listesindeki 2 stoperi bizzat izledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan stoper harekatı!
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08 Mart 2024 10:51
Son güncelleme 08 Mart 2024 11:01
Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bir kez daha oyuncu izlemek için yurt dışına gitti.

İşbaşı yaptığı günden itibaren yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.

AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İKİ İSİM

Samet Aybaba, transfer listesinde yer alan isimlerden Sporting'ten Sebastian Coates ve Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi izledi.

AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR

33 yaşındaki Uruguaylı stoper Coates de 31 yaşındaki Arnavut stoper Djimsiti karşılaşmada 90 dakika görev yaptılar. Her iki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Aybaba'nın olumlu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.

Samet Aybaba'nın Perşembe akşamı da yine UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica-G.Rangers maçını takip ettiği ifade edildi. 

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