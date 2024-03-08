Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan stoper harekatı!

Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba bir kez daha oyuncu izlemek için yurt dışına gitti.
İşbaşı yaptığı günden itibaren yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.
AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İKİ İSİM
Samet Aybaba, transfer listesinde yer alan isimlerden Sporting'ten Sebastian Coates ve Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi izledi.
AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR
33 yaşındaki Uruguaylı stoper Coates de 31 yaşındaki Arnavut stoper Djimsiti karşılaşmada 90 dakika görev yaptılar. Her iki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Aybaba'nın olumlu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.
Samet Aybaba'nın Perşembe akşamı da yine UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica-G.Rangers maçını takip ettiği ifade edildi.
İşbaşı yaptığı günden itibaren yeni sezon çalışmalarını sürdüren Aybaba, önceki akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya gelen ve 1-1 sona eren Sporting-Atalanta karşılaşmasını takip etti.
AYBABA'NIN İZLEDİĞİ İKİ İSİM
Samet Aybaba, transfer listesinde yer alan isimlerden Sporting'ten Sebastian Coates ve Atalanta'dan Berat Djimsiti'yi izledi.
AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR
33 yaşındaki Uruguaylı stoper Coates de 31 yaşındaki Arnavut stoper Djimsiti karşılaşmada 90 dakika görev yaptılar. Her iki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan Aybaba'nın olumlu yönde görüş bildirdiği öğrenildi.
Samet Aybaba'nın Perşembe akşamı da yine UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica-G.Rangers maçını takip ettiği ifade edildi.