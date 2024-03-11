Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan Daland için olumlu rapor!

Önümüzdeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği genç yıldız Jesper Daland'ın peşine düştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan Daland için olumlu rapor!
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11 Mart 2024 11:51
Son güncelleme 11 Mart 2024 12:02
Önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

SAMET AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş'ın Belçika'da Cercle Brugge forması giyen Norveçli stoper Jesper Daland'ı takibe aldığı öğrenildi. Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bu futbolcuyu birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

18 kez Norveç U21 Milli Takım formasını giyen Jesper Daland fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu.

24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

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