Önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
SAMET AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR
Beşiktaş'ın Belçika'da Cercle Brugge forması giyen Norveçli stoper Jesper Daland'ı takibe aldığı öğrenildi. Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bu futbolcuyu birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK
18 kez Norveç U21 Milli Takım formasını giyen Jesper Daland fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu.
24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
SAMET AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR
Beşiktaş'ın Belçika'da Cercle Brugge forması giyen Norveçli stoper Jesper Daland'ı takibe aldığı öğrenildi. Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da bu futbolcuyu birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK
18 kez Norveç U21 Milli Takım formasını giyen Jesper Daland fiziksel özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu.
24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Daland'ın Cercle Brugge ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.