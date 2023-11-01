Beşiktaş'ta Salih ve Cenk'in istedikleri rakam belli oldu!

Sözleşme sorunları çözülmeyen Salih Uçan ve Cenk Tosun, Beşiktaş'ı Gaziantep önünde galibiyete taşıdı. İki yıldızın yönetimden 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra talep ettiği ücret de ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih ve Cenk'in istedikleri rakam belli oldu!
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01 Kasım 2023 10:37
Son güncelleme 01 Kasım 2023 10:38
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitimi ile birlikte Cenk Tosun ile Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması gündeme gelmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen konu çözüme kavuşamadı.

İki futbolcu, Gaziantep karşısında takımı galibiyete taşırken performanslarıyla takdir topladı. İki maçlık sakatlığını atlatıp takımdaki yerini alan Salih ilk golü kaydetti, Aboubakar'ın yokluğunda santrfora dönen Cenk de 2. golü attı. Söz konusu oyuncuların sezon sonu bitecek sözleşmelerinin uzatılması konusu ise biraz ötelenmiş durumda.

TOSUN PAŞA 55, UÇAN 45 İSTİYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin iki kez görüşüp anlaşma sağlayamadığı futbolcularla yeni yönetim masaya oturacak.

Cenk'in 55 milyon TL, Salih'in ise 45 milyon TL yıllık ücretin yanında 2 yıllık sözleşme beklentisi bulunuyor. Yaklaşık 2 ay önce yapılan son görüşmede iki futbolcunun isteğiyle yönetimin teklifi arasında fark olduğundan dolayı anlaşma sağlanamamıştı. 



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