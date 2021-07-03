Beşiktaş ilk resmi transferini bugün Salih Uçan'a imzayı attırarak gerçekleştirecek.



27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte kendisini 3 yıllığına Kara Kartal yapan anlaşmayı imzalayacak.



Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu, bunun gurur verici bir durum olduğunu belirtmişti.



Daha önce Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'la ilgili takım arkadaşlarının da çok olumlu sözler sarf ettiğini söyleyen Salih, bunun da önemli bir etken olduğunu bildirmişti.



Tecrübeli futbolcu geçen sezon Alanya'da 35 lig maçında 2 gol atıp 6 asist yapmıştı.



