Beşiktaş'ta Salih Uçan, yönetimden teklif bekliyor

İlk 11'de düzenli şans bulan ve yıllık sadecekazanan başarılı futbolcu, garanti ücretinin makul bir seviyeye çıkarılmasını istiyor.Kaleci Mert Günok'un sezon sonu bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan ve yıllık ücretine ciddi bir zam yapan siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Salih Uçan'la yeniden masaya oturması bekleniyor.Yapılacak görüşmede sözleşme uzatma ve iyileştirme konularında oyuncuyla anlaşma sağlanması planlanıyor.Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 3 gol 8 asist kaydetmişti.