Beşiktaş'ta Salih Uçan, yönetimden teklif bekliyor

Beşiktaş'ta başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, gösterdiği performansın ardından maaşına zam bekliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Salih Uçan, yönetimden teklif bekliyor
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07 Ağustos 2023 09:55
Beşiktaş'ta İlk 11'de düzenli şans bulan ve yıllık sadece 8 milyon lira kazanan başarılı futbolcu Salih Uçan, garanti ücretinin makul bir seviyeye çıkarılmasını istiyor.

Kaleci Mert Günok'un sezon sonu bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan ve yıllık ücretine ciddi bir zam yapan siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Salih Uçan'la yeniden masaya oturması bekleniyor.



Yapılacak görüşmede sözleşme uzatma ve iyileştirme konularında oyuncuyla anlaşma sağlanması planlanıyor.

Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 3 gol 8 asist kaydetmişti.

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