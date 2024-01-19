Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun planı

'ta sözleşmeleri bitecek futbolculardanveile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan'a 20 milyon TL artı 'bonus'ları içeren yeni bir teklif yapılması kararı alındı. Salih'in tavrına göre pazarlıklar ilerletilecek.Cenk Tosun'a de 25 milyon TL önerilecek ancak golcü yıldızın ABD'den iyi bir teklif alması nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtiliyor.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda 26 maçta forma giyen Cenk Tosun ise 8 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.