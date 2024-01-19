Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun planı

Beşiktaş'ta sözleşmeleri bitecek futbolculardan Salih Uçan ve Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
YENİ TEKLİF KARARI
Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan'a 20 milyon TL artı 'bonus'ları içeren yeni bir teklif yapılması kararı alındı. Salih'in tavrına göre pazarlıklar ilerletilecek.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Cenk Tosun'a de 25 milyon TL önerilecek ancak golcü yıldızın ABD'den iyi bir teklif alması nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtiliyor.
SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
CENK TOSUN'UN PERFORMANSI
Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda 26 maçta forma giyen Cenk Tosun ise 8 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.
YENİ TEKLİF KARARI
Siyah-Beyazlılar'da Salih Uçan'a 20 milyon TL artı 'bonus'ları içeren yeni bir teklif yapılması kararı alındı. Salih'in tavrına göre pazarlıklar ilerletilecek.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Cenk Tosun'a de 25 milyon TL önerilecek ancak golcü yıldızın ABD'den iyi bir teklif alması nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtiliyor.
SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
CENK TOSUN'UN PERFORMANSI
Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda 26 maçta forma giyen Cenk Tosun ise 8 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.