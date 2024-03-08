Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Al-Musrati'nin durumu belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından tedavisine devam edilen Salih Uçan, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al-Musrati ise Gaziantep FK deplasmanında takımla beraber olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Al-Musrati'nin durumu belli oldu
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08 Mart 2024 09:39
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Kartal'da tedavisine devam edilen Salih Uçan ile eşinin doğum yapacak olması nedeniyle Portekiz'e giden Al Musrati idmanda yer almadı.

Salih'in Gaziantep maçında forma giyemeyceği bildirildi. İstanbul'a bugün dönecek olan Al Musrati ise karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek. 

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