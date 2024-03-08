Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Al-Musrati'nin durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çift kale maç yaptığı aktarıldı.
Kartal'da tedavisine devam edilen Salih Uçan ile eşinin doğum yapacak olması nedeniyle Portekiz'e giden Al Musrati idmanda yer almadı.
Salih'in Gaziantep maçında forma giyemeyceği bildirildi. İstanbul'a bugün dönecek olan Al Musrati ise karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.
Kartal'da tedavisine devam edilen Salih Uçan ile eşinin doğum yapacak olması nedeniyle Portekiz'e giden Al Musrati idmanda yer almadı.
Salih'in Gaziantep maçında forma giyemeyceği bildirildi. İstanbul'a bugün dönecek olan Al Musrati ise karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.