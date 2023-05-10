Beşiktaş'ta Salih Uçan sözleşmeyi kapıyor

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan sözleşmeyi kapıyor
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10 Mayıs 2023 10:55
Beşiktaş, yıldız oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor. Son dönemde gösterdiği performans ile takdir toplayan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı ve maaşında iyileştirmeye gidileceği belirtildi.

Siyah-Beyazlılar'ın, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Uçan'ın yıllık 8 Milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı belirtildi.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.


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