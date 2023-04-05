Beşiktaş'ta Salih Uçan rekora koşuyor

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Salih performansıyla göz dolduruyor. Salih, bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 26 lig maçının 22'sinde görev aldı. Bu müsabakaların 21'inde sahaya ilk 11'de çıkan Salih, takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdırdı. Toplamda bin 779 dakikada sahada kalan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte en çok forma giyen futbolculardan da birisi.Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçının tamamını kazanırken, Salih Uçan da bu karşılaşmalarda takımına önemli katkı sağladı. 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan Salih Uçan, 2-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında da Aboubakar'a asist yaptı. Salih, derbide skoru 3-1'e getiren golün asistini yaparak siyah-beyazlı ekibin galibiyeti perçinlemesini sağladı.Alanya formasıyla 35 maçta 6 asist yapan Salih Uçan, kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. Şu ana kadar 22 maçta 5 asist yapan Salih, en az 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu egale edecek. Ayrıca Fenerbahçe'de rakip ağları 3 kez havalandıran Salih, Beşiktaş'ta da bu sezon 3 gol atma başarısı gösterdi. Salih, kalan maçlarda bir gol daha bulması durumunda da ayrı bir kariyer rekoru daha kırmış olacak.Salih, bu hafta Süper Lig'de defansif aksiyonlarda orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. 22 başarılı defansif aksiyonda bulunan Salih, bu alanda ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Öte yandan derbide 3 top kapan Salih, 5 kez de araya girerek bu alanlarda da üçüncü sırada yer aldı.Derbide savunma anlamında da üstüne düşeni yapan Salih, 18 kez defansif 1-1'e girip 10'undan başarıyla ayrıldı. Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı.